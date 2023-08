Wer an süß-säuerliche Beeren denkt, dem fallen bestimmt nicht zuerst die Maulbeeren ein. Doch die Früchte der bis zu 15 Meter hohen Bäume können wir Beeren verwendet werden: zum Naschen, für Maulbeerwein, Sirup oder Marmelade.

Streng genommen handelt es sich zwar um Nussfruchtverbände, doch der Name Maulbeere passt dank der äußerlichen Ähnlichkeit zu großen Brombeeren sicher besser. Die Früchte wachsen aus den Achseln der großen, vielgestaltigen Blätter heraus. Wenn sie reif für die Ernte sind, lassen sie sich leicht pflücken. Von Ende Mai bis in den September reifen immer wieder Maulbeeren nach. Sie entwickeln sich aus den gelben, an Weidenkätzchen erinnernden Blüten.