Die Beeren wachsen an Sträuchern, die ein bis zwei Meter groß werden können. Sie sind entweder als Topfware oder wurzelnackt erhältlich. Besondere Ansprüche an den Boden stellt die Pflanze nicht, sie bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Unter den Strauch können Sie gern Bodendecker setzen.

Gießen ist außer in sehr trockenen Sommern nicht notwendig. Der Strauch bildet ein dichtes, tiefreichendes Wurzelgeflecht aus.

Geschnitten werden Aroniasträucher nur selten. In den Anfangsjahren sollten Sie auf den Aufbau einer gleichmäßig gewachsenen Krone achten. Wird der Strauch im Inneren zu dicht, ist ein Verjüngungsschnitt angezeigt.

Apfelbeeren reifen im Spätsommer und bleiben bis Anfang Oktober am Strauch. Je später geerntet wird, desto intensiver schmecken sie. Frische Aroniabeeren schmecken sehr säuerlich und hinterlassen ein pelziges Gefühl auf der Zunge, weil sie viele Gerbstoffe enthält. Aus diesem Grund werden Aroniabeeren meist verarbeitet: Getrocknet, als Saft, Gelee oder Marmelade.

Allerdings enthalten Aroniabeeren in den Kernen geringe Mengen an Amygdalin, ein Stoff der im Körper Blausäure freisetzen kann. Jedoch ist der regelmäßige Verzehr von Aroniaprodukten und frischen Beeren in kleinen Mengen für die Gesundheit unproblematisch.