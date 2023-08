Wenn der erste Nachtfrost kommt, sind Tomaten, Gurken und Paprika dahin. Aber grün und frisch steht der Mangold im Beet, verlockt zu herbstlichen Gerichten. Mangold gehört zu den lange vergessenen Gemüsen, die manche Bauern höchstens an ihre Hühner verfütterten. Dabei glänzt das Gemüse auf dem Tisch in den verschiedensten Rezepten. In den Ländern Südeuropas gehört Mangold zu den Klassikern. In Kroatien stehen in fast jedem Garten kleine Mangoldfelder, dort kommt das Gemüse regelmäßig auf den Tisch.