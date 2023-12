Vier Gründe, warum die Aussaat nicht klappt 1. Ist es bei der Aussaat zu warm, kann es zu Keimhemmung kommen.



2. Ist der Samen zu alt, lässt die Keimfähigkeit nach. D.h. der Samen geht nicht mehr auf.



3. Keimlinge waren nicht gleichmäßig feucht und sind ausgetrocknet.



4. Der Boden war bei der Aussaat verdichtet. Dann kommt keine Luft in den Boden und an die jungen Wurzeln. Außerdem fließt das Wasser beim Angießen nicht in die Erde, sondern perlt an der Oberfläche ab.