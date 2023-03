Farbige Blüten bis in den Mai Winterharte Primeln pflanzen, pflegen und vermehren

Stängellose Schlüsselblume (Primula vulgaris), Hohe Schlüsselblume (Primula elatior), Echte Schlüsselblume (Primula veris)

In zartem Hellgelb, mit elegantem Zierrand oder ausgefallenen Zebrastreifen: Die Vielfalt bei den Primeln ist groß. Die Frühblüher mögen einen halbschattigen Standort und feuchte Erde, ohne dass sich die Nässe an ihren Wurzeln staut. Wir haben Staudengärtner Pascal Klenart aus Erfurt in seiner Gärtnerei getroffen, in der es auch viele verschiedene Primeln gibt.