Roseneibisch hat einen hohen Zierwert im Garten. Er blüht in einer Zeit, in der wenige Sträucher blühen. Aufgrund seiner "handlichen" Größe passt er auch in kleine Gärten. In Baumschulen und Gartencentern werden unterschiedliche Wuchsformen angeboten. Ob als klassischer Strauch, als Hochstamm oder als Kleinbaum - Roseneibisch kann äußerst vielseitig eingesetzt werden.