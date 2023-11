Schneebeeren mögen es sonnig bis halbschattig. Sie stellen keine besonderen Ansprüche an den Boden. Die Sträucher gelten als stadtklimafest - das bedeutet, sie vertragen die trocken, heiße Luft in Städten. Sie werden häufig in Hecken eingesetzt und eignen sich sehr gut zur Begrünung von Böschungen.

Schneebeeren sind pflegeleichte und robuste Sträucher. Sie werden schon seit Jahrzehnten als Straßenbegleitgrün eingesetzt. Da sie auch extreme Wetterlagen gut überstehen, haben sie sich teilweise in die Landschaft ausgebreitet. Schneebeeren stehen in einigen Bundesländern auf der "Grauen Liste" als gebietsfremde und potentiell invasive Art. Sie werden bei Auftreten in der freien Landschaft beobachtet. Im Einzelfall werden von den Behörden Maßnahmen gegen die Pflanze eingeleitet. In der freien Landschaft sind sie an Straßenrändern und Bahndämmen anzutreffen.