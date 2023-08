Die Prachtkerze ist absolut pflegearm. Da sie inzwischen gut winterhart ist, kann sie in gut durchlässigen Böden problemlos im Winter im Beet verbleiben. In diesen Böden fließt das Wasser im Winter ab, so dass die Gaura vor Winternässe geschützt sein sollte.

Die Gaura ist sowohl für das Beet als auch für den Balkon geeignet. Pflanzen Sie die Prachtkerze möglichst im Frühjahr an einen sonnigen Standort. So hat die Präriestaude die Chance, die Saison über gut anzuwachsen. Ins Beet sollte die Gaura so tief gesetzt werden wie der Wurzelballen ist, in einem Abstand von 30 Zentimetern. Pro Quadratmeter können Sie sieben Prachtkerzen pflanzen.