Blaue Herbststauden lassen sich gut mit gelb- oder weißblühenden Pflanzen kombinieren. Auch zu Heide oder hohen Gräsern passen sie gut. Ein Klassiker ist die Aster. Es gibt sie in unterschiedlichsten Wuchsformen: niedrig wachsend als Kissen oder hochwachsende Sorten, die Höhen bis zu 1,50 Meter erreichen. Eine schöne Blume auch für einen Herbststrauß ist die Scabiosa caucasica. Die Staude blüht vom Juni bis in den Herbst hinein. Ihre Blüten duften sehr intensiv und erinnern etwas an den zarten Duft von Maiglöckchen. Neben langen Rispen mit kleinen blauen Blüten wachsen Blaurauten heran. Die Dolden wirken leicht und verspielt, wenn sie vom Herbstwind bewegt werden. In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen eine schöne Auswahl blaublühender Stauden.