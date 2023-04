Zuckererbsen wachsen auf lockerem, tiefgründigen, nicht zu nährstoffreichen Boden. sie mögen keinen sandigen oder lehmigen Boden und vertragen keine Staunässe. Zuckererbsen müssen nicht extra gedüngt werden. Sie leben, wie alle Hülsenfrüchte, in Symbiose mit Knöllchenbakterien, die an den Wurzeln leben. Die Bakterien sammeln Luftstickstoff und wandeln diesen in pflanzenverwertbaren Stickstoff um. Sie hinterlassen sogar für die Pflanzen, die nach den Erbsen angebaut werden, Nährstoffe im Boden.

Lang, schmal, mit nur in Ansätzen erkennbaren Erbsen - so sieht die erntereife Zuckerschote aus. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss