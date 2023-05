Normalerweise wird empfohlen, ein Kilogramm Pflanzenmaterial mit zehn Litern Wasser aufzuschütten und ziehen zu lassen. Aber ganz so genau muss man die Dosierung nicht nehmen. Brigitte Goss empfiehlt, einen normalen Zehn-Liter-Eimer oder einen großen Kübel mit wirkungsvollen Pflanzen zu füllen. Dann wird Regenwasser hinzugegeben, so dass alle Pflanzen gut bedeckt sind. Deckel drauf - und dann bis zu 14 Tage ziehen lassen.

Regenwasser ist weicher und entzieht den Pflanzen am besten die Nährstoffe. Gegen den scharfen Geruch hilft Gesteinsmehl. Davon werden gut zwei kleine Gartenschaufeln voll hinzugefügt. Das bringt zusätzlich Mineralien und hilft gegen den Gestank. Ist die Jauche fertig, muss sie vor dem Gießen noch verdünnt werden. Auch da kommt es nicht genau auf die Dosierung an (1:10 bis 1:5). Pflanzenjauche sollte am besten mit der Gießkanne aufs Bett gebracht werden, am besten ohne Tülle. So vermeidet man, dass zu viel Jauche auf den Blättern landet und diese bei Sonneneinstrahlung dann verbrennen.