Der Staudenhibiskus benötigt in der Wachstumsphase im Sommer viel Wasser. Vormittags ist die beste Tageszeit zum Gießen. Rübenansätze an den Wurzeln sorgen dafür, dass Wasser gespeichert werden kann. Schon beim Kauf sollte daher darauf geachtet werden, dass die Pflanze ein gesundes Wurzelwerk ausgebildet hat.

Ob ein Staudenhibiskus winterhart ist oder nicht, ist an der Blattform erkennbar. Staudenhibiskus-Experte Pascal Klenart erklärt, dass winterharte Sorten auch geschlitzte Blätter entwickeln. Beim Kauf ist dabei auch der botanische Name ein wichtiges Merkmal - enthält er den Namen 'Luna', ist er nur bedingt winterhart und überlebt starke Minusgrade nicht.

In seiner Heimat ist der Staudenhibiskus den Winter über eingefroren, daher benötigt er in dieser Zeit kein Wasser. Wasser würde ihm im Winter sogar schaden, da die Wurzeln anfangen würden zu verfaulen. Steht der Staudenhibiskus im Topf, sollte er daher von Oktober bis Ostern nicht gegossen werden. Am besten steht er an einem trockenen Ort im Freien, zum Beispiel unter dem Gartentisch oder einem Dachvorsprung.