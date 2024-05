Bei der Pflege von Dahlien gibt es unterschiedliche Meinungen. Dahlien-Experte Dirk Panzer aus Bad Köstritz empfiehlt beispielsweise, nur drei bis fünf Triebe stehen zu lassen, damit die Pflanze später blüht. So steckt sie ihre Energie zunächst in gesunde, stabile Triebe. Knollen-Expertin Jolanda van Amerom stutzt ihre Dahlien um zehn Zentimeter, wenn sie etwa 30 Zentimeter hoch sind. So sorgt sie dafür, dass ihre Pflanzen stabil stehen. Um hohe Sorten vor dem Abknicken zu schützen, können diese auch mit Stäben unauffällig gestützt werden.

Dahlien wachsen vor allem im September und Oktober. Daher ist es in dieser Zeit besonders wichtig, die Pflanzen auszuputzen. Verwelkte Blüten werden an der ersten Verzweigung abgeschnitten, denn nur so kann die Blume länger blühen. Besondere Aufmerksamkeit sollte den untersten Blättern am Stängel geschenkt werden. Diese werden leicht braun und welk. Sie sollten entfernt, das heißt direkt am Stängel ausgebrochen werden.