Die Tulpenmagnolie (Magnolia x soulangiana) ist in unseren Gärten die am weitesten verbreitete Magnolie. Sie ist in ihrem malerischen Wuchs unübertroffen. Die Tulpenmagnolie ist ein Abkömmling der Jade-Magnolie. Verschenkte der chinesische Kaiser diese Magnolie, galt dies als höchste Auszeichnung. Die Bäume werden zwischen vier und zehn Metern hoch und können bis zu acht Meter im Durchmesser erreichen. Im April blüht die Tulpenmagnolie überreich in rosa, pink oder weiß.

Bildrechte: MDR/Brigitte Goss