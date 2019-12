Wie werden Weihnachtsbäume transportiert?

Mit welchem Gefährt der Baum nach Hause gebracht wird, ist eigentlich egal - Hauptsache, er ist gut befestigt und kann nicht herunterfallen.. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft Beim Transport scheiden sich die Geister. Hermann Stuckatz ist Weihnachtsbaumverkäufer in Bad Berka in Thüringen. Er transportiert die Bäume immer mit dem Stamm in Fahrtrichtung. So vermeidet man, dass Äste durch den Wind brechen und sich aufstellen. Andere raten gerade davon ab, weil so der Stamm austrockne. Das sei aber - vor allem auf kurze Entfernungen - zu vernachlässigen, so Stuckatz. Am Wichtigsten ist, den Baum auf dem Dach oder Anhänger sicher zu befestigen. Auch der Transport im Auto ist möglich. Wer Angst vor Nadeln hat - es gibt Baumtransporttaschen. Auch eine alte Decke hilft, die Nadeln aufzufangen und später einfach auszuschütteln. Wer sich unsicher ist - viele Gärtnereien und Baumschulen bieten auch einen Lieferservice an.

Wie sollte der Baum bis zum Fest gelagert werden?

Im Freien ist der beste Lagerplatz. Bildrechte: MDR/ Daniela Dufft "Lassen Sie den Weihnachtsbaum so lange wie möglich an der frischen Luft!", sagt Hermann Stuckatz. Regen, Schnee oder Wind machen dem Baum nichts aus. Auch das Transportnetz sollte nicht entfernt werden. Ein Eimer gefüllt mit feuchtem Sand kann als Übergangsständer dienen und den Baum weiterhin mit Wasser versorgen. Wird er draußen direkt in einen Eimer mit Wasser gestellt, besteht die Gefahr, dass der Stamm bei Frost festfriert und er so auch kein Wasser mehr aufnehmen kann. Vorsicht bei der Lagerung im Keller oder in der Garage. Der Lagerstandort sollte kühl sein und die Luft nicht zu trocken. Kurz vor dem Fest kann der Baum dann in die gute Stube einziehen.

Braucht der Weihnachtsbaum Wasser?

Der Weihnachtsbaum braucht jeden Tag Wasser, damit er lange schön aussieht. Wieviel genau ist je nach Standort ganz unterschiedlich, es können durchaus zwei Liter pro Tag sein. Wer keinen Weihnachtsbaumständer mit Wasservorratsbehälter hat, kann den Baum auch in einen Eimer mit feuchtem Sand stellen. So steht er gut und kann einfach gegossen werden.

Wer brennende Kerzen als Baumschmuck verwendet, sollte immer einen Eimer mit Wasser bereitstellen - man kann schließlich nie wissen. Hermann Stuckatz | Weihnachtsbaumexperte

Wann sollte der Weihnachtsbaum ins Zimmer einziehen?

Erst kurz vor dem Fest sollte der Baum ins Wohnzimmer. Bildrechte: MDR/ Daniela Dufft Der Baum sollte erst kurz vor dem Schmücken ins Wohnzimmer einziehen. Wenn er noch nicht in einem geeigneten Ständer steht, sollte er jetzt schön gerade aufgestellt werden. Kleine Holzkeile helfen, ihn zu richten. Erst dann wird das Netz vorsichtig mit einem Cuttermesser entfernt. Das Netz wird von unten nach oben aufgeschnitten, damit die Äste nicht brechen und die Nadeln nicht verlorengehen.



Die Äste legen sich bei Zimmertemperatur in etwa zwei Stunden in die richtige Position.