Zwischen März und Mai bildet die Küchenschelle nickende, glockenförmige Blüten in Violett- und Lilatönen. Die Sorte ′Alba′ trägt weiße Blüten, ′Rubra′ blüht rötlich. Die pflegeleichte Staude eignet sich für Kies - und Steingärten , Steppenheide-Beete oder sonnige Hänge. In kleinen Gruppen gepflanzt, kommt die Küchenschelle im Garten am besten zur Geltung. Ihren Reiz machen nicht nur die großen Blüten aus, sondern auch der seidige Flaum, der die Triebe und Außenseite der Blütenblätter überzieht. Die Fruchtstände mit ihren langen Haaren und das silbrige Laub wirken ebenfalls dekorativ. Im Frühjahr bietet die Küchenschelle überdies den Insekten Nahrung .

Die Küchenschelle gedeiht am besten an einem sonnigen, warmen Standort. Der Boden sollte durchlässig sein, das heißt eher grobkörnig und darf gerne auch kalkhaltig sein. Regelmäßiges Düngen und Wässern ist bei der Küchenschelle kaum nötig. Sie übersteht auch Trockenzeiten gut. Nasskaltes Frühlingswetter mag die Wildstaude dagegen nicht. Einmal an einen geeigneten Standort gepflanzt, sollte sie nicht mehr versetzt werden, da sie sehr tiefe Wurzeln bildet und es überhaupt nicht schätzt, umgepflanzt zu werden. Schnecken lassen ausgewachsene Pflanzen in Ruhe, da sich die Küchenschelle mit Gift gegen Fraßfeinde schützt. Wenn der Standort und die Bedingungen stimmen, vermehrt sich die Staude durch Selbstaussaat.