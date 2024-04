3 min

Jetzt stehen Zierkirschen und Magnolien in voller Blüte. Die Zierbäume schmücken viele Gärten und Parks und locken Insekten an. Zierkrischen bestechen durch ihre Farbenpracht und Magnolien mit ihrer Blütenvielfalt. Sie brauchen aber einen guten Standort, der nicht zu kalkhaltig ist. Wir waren in der Baumschule Kühr in Erfurt zu Gast und haben uns verschiedene Sorten zeigen lassen.