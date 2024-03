2024 wird beim Blick in die Fauna der Vorgärten indes klar: Osterglocken? Lange vor Ostern. Magnolien? Mirabellen? Viel zu früh. Und über Forsythien müssen wir gar nicht erst reden. Ein zu frühes Frühjahr kann also nicht nur Stacheltieren, sondern auch dem Menschen so manches Frühstück verhageln – etwa dann, wenn die Obstbäume viel zu zeitig dran sind. Der tückische Spätfrost ist da ein gefürchteter Klassiker – je früher die Blüte, desto höher das Risiko. Es kann aber auch sein, dass die Bäume so früh zu blühen beginnen, dass schlichtweg noch kein Insekt an Ort und Stelle ist, um sie zu bestäuben. Darauf verweist Martin Winter vom Biodiversitätsforschungszentrum iDiv in Leipzig: "Das kann im schlimmsten Falle bedeuten, dass die Pflanze in diesem Jahr vielleicht keinen Reproduktionserfolg hat." Soll heißen: keine Samen. Und kein Obst.