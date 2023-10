Die Herbstsaison hält eine großartige Auswahl an Pflanzen parat. Darunter sind viele Stauden. Für die ganz schnelle Deko gibt es fertig bepflanzte Töpfe, in denen mehrere Arten kombiniert sind. Meist wachsen diese Pflanzentrios oder -duos in Gärtnereien bereits seit Monaten in einem Topf. Die Auswahl der Pflanzen wurde in vielen Fällen nach dem Aussehen der Pflanzen und ihrer gemeinsamen optischen Wirkung getroffen. Ob die Pflanzen unter diesen Bedingungen und in dieser Kombination gedeihen, spielt keine Rolle.

Hübsch sieht es aus. Aber Wolfsmilch, Teppichfettblatt und Pfennigkraut sind viel zu eng gepflanzt. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss