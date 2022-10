Herbstarbeiten Rosen umpflanzen

Viele Rosen brauchen einen sonnigen Standort. Ist es zu schattig, dann blühen sie nicht. Anderen Rosen ist es zu heiß, in der Sonne verbrennen ihre Blüten. Sie entwickeln sich im Halbschatten besser. Im Herbst - am besten im noch warmen Oktober - ist die beste Zeit, Rosen einen besseren Platz zu geben und sie umzupflanzen. In der Herbst - und Winterfeuchte können die Rosen gut anwachsen. Selbst Rosen, die schon viele Jahre oder sogar Jahrzehnte am gleichen Standort standen, können einen Umzug im Garten überleben und sich wieder gut entwickeln. Generell ist eine Herbstpflanzung in Regionen empfehlenswert, die unter Sommertrockenheit leiden.