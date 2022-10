Manchmal kränkeln auch robuste Rosen. Dann stellt sich zuerst die Frage: Was hat meine Rose? Blattläuse sind leicht zu erkennen. Rosenblattwespen fressen riesige Löcher in die Blätter. Sternrußtau ist eine gefürchtete Pilzkrankheit bei Rosen: Auf dem Laub bilden sich schwarz-braune, an Ruß erinnernde Flecken, die sich sternförmig ausbreiten. Die Blätter sterben ab und fallen von der Pflanze. Der Sternrußtau schwächt die gesamte Rose. Ursache für den Befall sind ein ungünstiger Standort, extremes Wetter und Temperaturschwankungen, zu starke Düngung und falsches Gießen. Entsorgen Sie betroffene Blätter unbedingt in der Mülltonne, damit der Pilz nicht darauf überwintern kann. Mehltau ist ebenfalls eine Pilzerkrankung, die sich als weißer, pudriger Belag zeigt. Bei extremem Befall mit schädlichen Pilzen hilft auch ein kräftiger Rückschnitt. Rosen wachsen schnell und schaffen es auch, nach dem Stutzen wieder auszutreiben.

Sternrußtau tritt bei Rosen in vielen Gärten auf. Um die Pilzkrankheit einzudämmen, sollten befallene Blätter entfernt und im Müll entsorgt werden. Bildrechte: MDR/ Daniela Dufft