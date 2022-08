Wie schwer Äpfel, Birnen und Pfirsiche an einem tragenden Ast werden können, kann man leicht unterschätzen. Im Spätsommer legen die Früchte noch einmal an Volumen zu. Die Äste biegen sich unter dem Gewicht und können bei Regen und Wind leicht abbrechen.

Doch aufgepasst bei Rechen, Laubrechen, Harken und Co.: Die Metallteile können die Rinde verletzen. Zum Schutz werden die Äste einfach mit einem Vlies umwickelt und an dem Gartengerät fixiert. Damit das Ganze auch stabil bleibt, sollte das Stielende gut in den Boden gedrückt werden.