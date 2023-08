Unwetter im Herbst Nach dem Sturm: Soforthilfe für den Garten

Entwurzelte Bäume, herabgefallene Äste und umhergeschleuderte Gegenstände - nach einem Unwetter wie am Dienstag in Erfurt und vielen anderen Teilen Thüringens sind die Schäden auch in den Gärten groß. Jetzt muss nicht nur aufgeräumt werden. Besonders wichtig: Kontrollieren Sie die Bäume auf Schäden!