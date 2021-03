Das Tomatenpflänzchen gedeiht auch in der Klopapierrolle gut. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Eierschachteln lassen sich sehr gut zu Aussaatgefäßen umfunktionieren, vor allem bei Pflänzchen, die nicht sehr tief wurzeln - Kresse beispielsweise. Andere wie Möhren, Tomaten oder Kürbis lassen sich gut in Papprollen von Toilettenpapier aussäen. Die Rollen werden an einer Seite vier Mal kurz eingeschnitten und so ein Boden geformt. Am besten tunkt man den Boden anschließend in Wasser und lässt die Rolle einen Tag trocknen, dann wird er fest. Nun kann die Rolle mit Aussaaterde und Samen befüllt werden. Ist die Pflanze groß genug, kann sie mitsamt der Pappe in die Erde gesetzt werden. Die Wurzeln wachsen bei dieser Methode schön gerade und man spart sich außerdem das zeitaufwendige Pikieren. Die Pappe verrottet mit der Zeit im Boden.