Elegant und gleichzeitig unaufwändig in der Pflege - so überzeugte die Neuzüchtung "Königsfächer" (Scaevola 'Surdiva Salmon Pink') die Jury des Gartenbauverbandes Rheinland-Pfalz. Ihre Blütenblätter in Pastell-Rosa sind eine echte Besonderheit, blühen die meisten Fächerblumen-Sorten (bot. Scaevola) doch blau, violett oder weiß. Die gefächerte Blütenform wiederum ist typisch für die Gattung.

Fächerblumen sind in Australien und Polynesien beheimatet. Erst Ende des 20. Jahrhunderts wurden sie in Mitteleuropa eingeführt. Sie gedeihen im Halbschatten ebenso gut wie in direkter Sonne und vertragen sogar gelegentliche Trockenheit. Winterhart ist der Königsfächer nicht. Die buschig wachsende Pflanze blüht von Mai bis in den Spätherbst und ist bei bestäubenden Insekten beliebt.