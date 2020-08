Stellen Sie die Töpfe in eine Schale, in die das überschüssige Wasser aus den Töpfen abfließen kann. Gleichzeitig hält sie das Wasser davon ab, wegzufließen - und schützt die Pflänzchen so vor dem Austrocknen. Hilfreich ist hier eine Unterlage aus Malervlies oder anderem saugfähigem Material. Besonders an heißen Tagen spenden sie immer wieder eine Nachfuhr an Feuchtigkeit. Dann können die Hornveilchen an einem hellen Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung weiterwachsen. Etwa ein bis zwei Wochen nach der Anwachsphase brauchen die Hornveilchen unbedingt einen sonnigen Platz, damit sie nicht weich und lang werden. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss