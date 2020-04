2. Die Osterglocken, die ich im Töpfchen gekauft habe, sollen in den Garten umziehen. Was muss ich beim Einpflanzen beachten?

Die Osterglocken werden für die Teilung vorsichtig auseinander gezogen. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss Osterglocken aus dem Handel sitzen im Topf sehr dicht. Für eine Pflanzung kann man die Zwiebelblumen problemlos auseinander nehmen und einzeln zwischen andere Pflanzen setzen. Dazu nimmt man den Topfballen in beide Hände und drückt die Zwiebeln vorsichtig mit den Daumen auseinander. So bleiben möglichst viele Wurzeln erhalten. Zur Pflanztiefe: Zwiebelblumen werden jetzt, im Frühling, nur knapp über der Zwiebel in die Erde eingesetzt.

Übrigens werden nach dem Verblühen nur die Blütenstiele entfernt. Die Blätter sammeln jetzt Vorratsstoffe, die in der Zwiebel eingelagert werden. Nur so können Zwiebelblumen im nächsten Frühjahr wieder blühen. Lassen Sie die Blätter also an den Zwiebeln, um im nächsten Jahr für hübsche Blüten zu sorgen.

3. Wie habe ich lange Freude an meinen Stiefmütterchen?

Stiefmütterchen blühen in manchen Jahren bis weit in den Juni hinein. Damit sich immer wieder neue Blüten bilden können, müssen abgeblühte Stiele entfernt werden. Sie könnten andernfalls Samen bilden und der Pflanze viel Kraft entziehen. Oft werden aber Knospen und verwelkte Blüten miteinander verwechselt. Beim Ausputzen der Pflanzen ist es ratsam, immer die Stiele an der Pflanzenbasis herauszunehmen.

4. Können sich Hornveilchen von selbst im Garten verbreiten?

Stiefmütterchen wie dieses sollten ausgeputzt werden, damit sie schön blühen. Bei Hornveilchen ist das nicht nötig. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss Die kleinen Hornveilchen haben noch richtig "wildes Blut" in sich und können Nachkommen für das nächste Jahr hervorbringen. Manchmal verbreiten sich die Hornveilchen zufällig und öffnen im folgenden Jahr an unerwarteten Stellen ihre hübschen Blüten. Sie können aber auch gezielt ein paar Samenstände stehen und ausreifen lassen. Wenn Sie die gesammelten Samen im Garten an einen schattigen und gleichmäßig feuchten Platz aussäen, müssen Sie sich um fast nichts mehr kümmern. Etwa im Juni keimen die Samen der Hornveilchen und es entwickeln sich kleine Pflanzenrosetten, die Sie einfach den Winter über stehen lassen können. Im nächsten Frühjahr können Sie sich dann über einen fröhlichen Hornveilchen-Blütenmix freuen.

So sieht der Samenstand eines Hornveilchens aus. Wenn er ausreift, platzt er auf - und Sie können die kleinen, kugelförmigen Samen ernten. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

5. Noch mehr Tipps zum Verwildern von Frühblühern