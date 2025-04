In organischem Dünger stecken nicht so hoch konzentrierte Inhaltsstoffe wie beispielsweise im Blaukorndünger. Trotzdem ist biologischer Dünger sehr wirkungsvoll. Die Bestandteile regen die Mikroorganismen im Boden an und so kommt das Bodenleben auf natürliche Weise in Schwung. Die Wirkung ist nachgewiesen, aber was genau im Boden passiert, ist wissenschaftlich bislang noch nicht 100-prozentig erforscht.

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft