Blattläuse mit Brennnesselbrühe bekämpfen

Brennnesseln, die ein bis drei Tage in Wasser eingeweicht werden, geben eine Brühe, mit der sich Blatt- und Bohnenläuse bekämpfen lassen. MDR Gartenexpertin Brigitte Goss erklärt, warum sie so gut wirkt und was der Unterschied zu Brennnesseljauche ist.