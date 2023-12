Verschiedene Stämme von Ureinwohnern im Amazonas-Gebiet in Südamerika stellen schon seit Jahrhunderten Terra Preta her. Der Begriff stammt aus dem Portugiesischen und bedeutet auf Deutsch "schwarze Erde". Ihre Bestandteile sind Kohle aus Pflanzenresten, kompostierte oder fermentierte Küchen- und Gartenabfälle, darunter Knochen und Gräten, Dung sowie spezielle Mikroorganismen. Einige Gärtner schwören auf diese Mischung und schwärmen von viel höheren Erträgen dank des "schwarzen Goldes". Auch der Handel hat Terra Preta entdeckt - und bietet verschiedene Produkte nach dem Vorbild der südamerikanischen Erde an. Diese Substrate, die Pflanzenkohle enthalten, reichern den Boden mit Humus an und sollen so seine Fruchtbarkeit erhöhen.

