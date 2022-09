Schichten Sie den Komposthaufen, den Sie in dieser Saison aufgesetzt haben, möglichst vor dem Winter noch einmal um. Dabei können Sie Schneckeneier entfernen, wenn Ihnen welche auffallen. Zu erkennen sind sie ganz leicht: Schneckeneier sehen wie kugelrunde, weiße Perlen aus, die meistens in Erdmulden liegen.

Laub, Zweige, Rasenschnitt: Im Herbst fällt jede Menge abgestorbenes Pflanzenmaterial an, das Sie auf dem Kompost entsorgen können. Feste und große Pflanzenteile sollten Sie zerkleinern, denn so verrotten sie leichter. Auch Kartoffelschalen, Gemüseabfälle, Kaffeesatz, Teeblätter und Eierschalen dürfen auf den Komposthaufen. Doch manche Abfälle sind in der Bio-Tonne besser aufgehoben! Pflanzenteile, die von hartnäckigen Pilzkrankheiten befallen wurden, sollten Sie im Bio-Müll entsorgen. Unerwünschte Kräuter, die schon Samen angesetzt haben, gehören auch in die Tonne. So verhindern Sie deren Ausbreitung im Garten.