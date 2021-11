Die Früchte der Rosen, die Hagebutten, sind ein äußerst attraktiver und haltbarer Herbstschmuck . Leider findet dieser Herbstaspekt bei der Auswahl der Rosen und auch in den Rosenkatalogen oft nur wenig Beachtung.

Die Voraussetzung für die Bildung von Hagebutten ist, dass die Rosen nach der Blüte nicht zurückgeschnitten werden. Schneiden Sie deshalb bei Hagebuttenrosen und auch bei einigen Rosenstöcken Abgeblühtes ab Ende Juli nicht mehr ab. Dann verzichten Sie bei mehrmals blühenden Rosen zwar auf einen weiteren Blütenflor, aber bis zum Herbst können sich so die begehrten Hagebutten entwickeln.

In den letzten Jahrhunderten konzentrierte sich die Züchtungsarbeit allerdings eher auf die längere Blühdauer und auf gefüllte, üppigere Blüten. Diese Eigenschaften gehen jedoch auf Kosten der Fruchtbildung. Einfach- und einmalblühende Rosensorten fruchten deshalb wesentlich besser als ihre edlere Verwandtschaft. Hagebutten werden in erster Linie den Wildrosen zugeschrieben, doch es gibt für die Gärten auch schöne Rosensorten mit einem attraktiven Hagebuttenkleid. So bildet zum Beispiel die Ramblerrose 'Bobby James' Minihagebutten aus, die wesentlich schnabelgereichter und attraktiver für Vögel sind.