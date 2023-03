Ab Anfang bis Mitte März können Kübelpflanzen langsam wieder aus ihren Winterquartieren herausgeholt werden. Je dunkler die Kübelpflanze steht, desto behutsamer sollte sie wieder an die Helligkeit gewöhnt werden. Wurde sie beispielsweise im dunklen Keller überwintert, sollte sie zunächst an einen Zwischenstandort wieder an das Licht gewöhnt werden, bevor sie schließlich so richtig nach draußen gestellt wird.