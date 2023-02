Frisch zum Verbrauch Kräuter aus dem Supermarkt retten

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Lisa-Marie Kaspar

Kräutertöpfe mit Petersilie, Basilikum oder Schnittlauch aus dem Supermarkt sorgen für frisches Grün - insbesondere in der kalten Jahreszeit. Doch kaum ist man Zuhause, fangen die Pflanzen schnell an zu mickern. MDR Gartenexpertin Brigitte Goss erklärt, woran das liegen kann und was Sie dagegen tun können.