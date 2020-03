Er stoppt nicht vor Vögeln und nicht vor Reptilien. Er stiehlt Eier aus Nestern und Jungvögel aus Vogelkästen. Dazu verputzt er gerne vom Baum gefallene Äpfel und süße Kirschen. Der Waschbär ist ein Raubtier. Eigentlich gehört er nach Amerika. Aber nachdem er vor etwa 80 Jahren in Deutschland eingeschleppt wurde, lebt er längst nicht mehr nur im Wald. Stattdessen erobert er die unterschiedlichsten Gebiete, fühlt sich in der Stadt und in der Nähe von Menschen wohl. Auch Gärten sind bei den Tieren sehr beliebt.

Am besten ist es, Waschbären gar nicht erst anzulocken. Haben Sie aber tatsächlich einen im Garten, "machen Sie es ihm so ungemütlich wie möglich", rät Gartenberater Behrens.

Dann bleibt nur eines: Eine Falle muss her. Ein bisschen Joghurt oder andere Leckereien locken das Tier in den Käfig. Solche Lebendfallen leiht beispielsweise der Naturschutzbund aus. Manche Leute fahren in den Wald und setzen das Tier dort aus. Doch sinnvoll ist das nicht, erklärt Behrens: "Der kommt schneller zurück, als sie mit ihrer Falle wieder da sind." Stattdessen kommt das lebendige Tier zurück zum Nabu oder einem Jäger, der das Tier erschießt. Aber dies sollte wirklich nur die letzte Lösung sein. Auch Gartenberater Behrens hält nicht viel vom Töten der Tiere: "Der Waschbär ist ein Wildtier und soll auch ein Wildtier bleiben. Wir können ihm nur das Gebiet streitig machen, er soll zurück in sein angestammtes Gebiet."