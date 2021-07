In einem naturnahen Garten gibt es möglichst keine überzüchteten Blumenarten, wie gefüllte Blumen. Sie bieten keine Nahrung für die Insekten. Ein seltener Rasenschnitt erlaubt es den Tieren, geschützt von Beet zu Beet zu laufen. Außerdem können dort Blumen wie Gänseblümchen und Klee blühen, die den Insekten eine Menge Nektar liefern. Wilde und vor allem dichte Blühflächen sind außerdem wichtig, damit sich die Wildtiere im Dickicht zurückziehen können. Ein Teich und weitere Wasserstellen auf verschiedenen Ebenen sind als Biotop für Wasserlebewesen sowie als Quelle zum Trinken für die Wildtiere ebenfalls wichtig. Alte Bäume und Sträucher, zum Beispiel in Form einer wilden Hecke, ergänzen das Bild.

Die Öffnung an diesem Fledermauskasten ist für die meisten heimischen Arten zu groß. Bildrechte: MDR/Estha Taddigs

Fledermäuse ernähren sich hauptsächlich von wirbellosen Tieren. Nachfalter gehören zu ihrer Leibspeise. Pflanzen, die auch nachts blühen sind also besonders hilfreich, um den Fledermäusen ein reichhaltiges Angebot an Nahrung zu bieten. Außerdem kann man ihnen Behausungen bieten. Anleitungen für den Bau einer solchen Behausung gibt es auf der Website des NABU. Je nach Fledermausart gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Behausung und die Umgebung. Bei den Fledermauskästen sollte auf eine regelmäßige Reinigung geachtet werden. Einmal im Jahr - am besten im Winter - sollte er geöffnet und auf Verunreinigung durch die Fledermäuse und andere Tiere kontrolliert werden.