Die Europäische Union klassifiziert Waschbären als invasive Art. Der Waschbär steht seit 2016 auf der Unionsliste zur Verordnung (EU) Nr. 1143/2014. Waschbären können ganzjährig bejagt werden. Einzige Ausnahme ist die Elternzeit. Die Fallen- und Ansitzjagd ist in Deutschland erlaubt. Gefangene Tiere dürfen nicht wieder freigesetzt werden! Alleine in Thüringen wurden in der Jagdsaison 2022/2023 insgesamt 13.179 Waschbären erlegt. "Die EU hat eine Verordnung erlassen und da ist ganz klar geregelt, dass diese Art zu dezimieren ist, weil er unser Ökosystem gefährdet", sagt Werneburg.