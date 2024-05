Waschbären töten und fressen Amphibien und Reptilien und können dadurch einheimische Arten gefährden. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschern der Goethe-Universität und des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt am Main. Das Team um den Parasitologie-Professor Sven Klimpel hatte Kot, Mageninhalt und Parasitenfauna von 108 Waschbären aus Naturschutzgebieten in Hessen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg untersucht. In den Mägen der Raubtiere identifizierten die Forscher Erdkröten, Teichmolche, Grasfrösche und Ringelnattern.