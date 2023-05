In Halle werden am Saaleufer immer wieder Schildkröten gesichtet, die nicht in Deutschland heimisch sind. Wie die Untere Naturschutzbehörde in Halle auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, könnte es sich dabei um exotische Gelb- oder Rotwangenschildkröten handeln. Einige Tiere dieser Art seien vor ein paar Jahren ausgesetzt worden und lebten nun an der Saale. Wie viele Schildkröten insgesamt in den Gewässern in Halle wohnten, ließe sich aber nicht sagen.