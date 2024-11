Noch vor 20 Jahren gingen die Pampasgräser in der Regel über den Winter im Freien ein. Heute sieht man diese imposanten Gräser, die ursprünglich aus dem gemäßigten Klimazonen von Südamerika und Neuseeland stammen, in Gärten und Freiflächen - zum Teil sogar ohne Winterschutz.

Völlig unempfindlich ist Miscanthus oder Chinaschilf. Diese Gräser brauchen keinen Winterschutz. Chinaschilf gibt es in vielen Sorten. Alle wachsen an einem sonnigen Standort am besten. Ist der Boden nährstoffarm und trocken, bleiben die Gräser kleiner. Stehen die Gräser in einem feuchten und nährstoffreichen Boden, können sie sehr groß werden. Wichtig ist nur, dass sie nicht überdüngt werden, denn gemästete Gräser fallen leichter auseinander.