Unkraut bekämpfen So werden Sie Moos, Klee und Löwenzahn im Rasen los

Am besten gehen Sie so früh wie möglich, das heißt je nach Auftreten schon Anfang März, gegen die so genannten Unkräuter vor. Stechen Sie Löwenzahn (Taraxacum officinale) mit der gesamten Pfahlwurzel aus, noch bevor er blühen und sich über Samen verbreiten kann. "Dazu eignet sich ein scharfes Messer oder auch ein Distelstecher, den es im Bau- oder Gartenfachmarkt zu kaufen gibt", sagt der Rasenspezialist Dr. Michael Schlosser. Auch gegen Breitwegerich (Plantago major) hilft Jäten am besten.



Ab einer Bodentemperatur von acht Grad wachsen die Gräser und sollten daher durch regelmäßiges Mähen kurz gehalten werden - etwa drei bis sechs Zentimeter werden empfohlen. So machen Sie es Samenunkräutern wie Vogelmiere (Stellaria media) oder Persischem Ehrenpreis (Veronica persica) schwerer, sich auszubreiten. Auch der Vertikutierer ist ein praktischer Helfer und sollte mindestens einmal im Jahr zum Einsatz kommen, um Rasen weitgehend frei von Unkraut zu halten.