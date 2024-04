3 min

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt ab 2026 auf die Verwendung von torfhaltigen Erden im Hobbybereich zu verzichten. Aber wie gut sind torffreie Erden? Und was steckt da überhaupt drin?

Gärtnern Sie schon torffrei? Langfristig wird es keine torfhaltigen Erden für den Hobbybereich mehr geben. In Großbritannien sind sie schon jetzt aus dem Handel. In Deutschland empfiehlt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ab 2026 auf die Verwendung von torfhaltigen Erden im Hobbybereich zu verzichten, sie werden also aus dem Sortiment verschwinden. Aber wie gut sind torffreie Erden? Und was steckt da überhaupt drin?