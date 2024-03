Je mehr Menschen an der Vogelzählung teilnehmen, umso aussagekräftiger sind die gewonnenen Ergebnisse. Der Naturschutzbund erhofft sich wieder eine rege Teilnahme, um neue Erkenntnisse über den Bestand der Vögel in den verschiedenen Regionen zu erhalten. In diesem Jahr werden die Ergebnisse mit Spannung aber auch mit Sorge erwartet. Vielerorts sterben derzeit auffällig viele Blaumeisen an einer Lungenkrankheit, die durch ein Bakterium ausgelöst wird. Allein über Ostern sind beim NABU Meldungen über 20.000 tote oder kranke Tiere eingegangen. Die Zählung im Mai soll auch Auskunft darüber geben, ob das Meisensterben in den betroffenen Gebieten direkt spürbar ist.