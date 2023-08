Nach Niederlage in Mannheim: Licht und Schatten beim HFC

Nach vier Spieltagen findet sich der Hallesche FC in der Tabellenregion wieder, aus der sich die Mannschaft in dieser Spielzeit eigentlich heraushalten wollte. Zwei Niederlagen und ein Unentschieden stehen am Ende der englischen Woche zu Buche. Früh in der Saison ist der HFC damit auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Was sich nun verbessern muss und welche Lichtblicke es gibt, besprechen die HFC-Experten des MDR, Stephan Weidling und Marius Rudolph, im Podcast.