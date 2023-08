Erich Berko ist für seine Rote Karte beim Pokalspiel des Halleschen FC gegen die SpVgg Greuther Fürth für zwei Spiele gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete damit das Foul des HFC-Spielers mit offener Sohle an Luca Itter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der HFC verlor die Partie am Ende mit 0:1. Die Sperre gilt für zwei Spiele im DFB-Pokal, darüber hinaus bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pokalspeile des HFC. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.