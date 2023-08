Ajani stand in den vergangenen beiden Jahren bei Halles Ligakonkurrent MSV Duisburg unter Vertrag, wo er 75 Pflichtspiele absolvierte. Sein Vertrag war zum Ende der Saison aber nicht verlängert worden. In seiner Zeit beim HFC stand der 1,88 Meter große Rechtsaußen in 103 Partien auf dem Platz und stellte seine Torgefährlichkeit mit 16 Treffern und 17 Vorlagen unter Beweis. "Wir sind überaus glücklich, Marvin in unseren Reihen zu haben, sind zuversichtlich, dass er uns in dieser anspruchsvollen Phase mit seiner Physis, seinem Tempo und seinem Spielverständnis unterstützen wird", erklärte HFC-Sportchef Thomas Sobotzik.