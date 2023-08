Umso furioser begann diese Partie - auf beiden Seiten. Mit einem Traumtor ging der HFC in Führung: Einen weit geschlagenen Eckball nahm Enrique Lofolomo von der Strafraumgrenze volley - 0:1 (5.). Doch die Führung hielt nicht lange: Im Gegenzug versprang ausgerechnet Lofolomo der Ball, Pascal Sohm setzte Minos Gouras in Szene, der umkurvte HFC-Torhüter Sven Müller und erzielte das 1:1 (6.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielcharakter zunächst wenig. Mannheim stand bis auf wenige Ausnahmen relativ sicher, der HFC tat sich schwer. Der für Lofolomo eingewechselte Timur Gayret zog nach einer kurz ausgeführten Ecke ab - knapp am Tor vorbei (55.). Ansonsten gab es nicht viele gefährliche Szenen.

Sreto Ristic (Hallescher FC): Ich habe im Vorfeld gesagt, dass es ein heißer Tanz wird. Dass es so heiß wird, hätte ich auch nicht gedacht. Nach der 1:0-Führung gab es sieben, acht Minuten, in denen wir Lehrgeld bezahlt haben. Wir haben uns drei Dinger selber eingeschenkt. Es kam alles zusammen. Aber meine Mannschaft hat gut reagiert. In der ersten Halbzeit haben wir nicht so viele Chancen kreieren können, in der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht. Hinten raus habe ich eine Gelbe Karte gekriegt für etwas, das ich ganz gut gesehen habe. Es war ein ganz klarer Elfmeter. Wir sind enttäuscht, dass wir mit leeren Händen nach Hause fahren. Wir hätten deutlich mehr verdient.