Stricken für den guten Zweck 20 Jahre Herzenswärme: Die Strickaktion feiert Jubiläum

01. Dezember 2023, 16:27 Uhr

In diesem Jahr feiert die MDR-Strickaktion ein ganz besonderes Jubiläum: Schon zum 20. Mal hat das "MDR um 4"-Team die Zuschauer aufgerufen, für den guten Zweck zu stricken. So soll vielen Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Weihnachtsfest eine Freude gemacht werden. Wenn Sie mitmachen, sind Sie in guter Gesellschaft: In den vergangenen 20 Jahren entstanden insgesamt eine Viertelmillion Schals, Mützen und Kuscheltiere.