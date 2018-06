MDR am Nachmittag

Freitag, 08.06.2018: Ulf Steinforth, Box-Promoter Sein Arbeitsgebiet ist der Boxring, aber Ulf Steinforth boxt nicht selbst, er lässt boxen. Vor 18 Jahren gründete der Promoter in Magdeburg seinen Boxstall SES (Sport Events Steinforth). Was damals ganz klein begann, ist inzwischen neben Sauerland Event zum führenden deutschen Boxstall herangewachsen. Über 100 Profiboxveranstaltungen hat der Geschäftsmann seitdem erfolgreich organisiert. Nun steht das nächste große Box-Event bevor: am 9. Juni im sogenannten Kohlrabi-Zirkus in Leipzig, in unmittelbarer Nähe zur Sendezentrale des MDR. Dominic Bösel und Enrico Kölling steigen in den Ring und kämpfen um den Europameistertitel. Tags zuvor gibt Ulf Steinforth bei "MDR um 4" Einblicke in sein Leben als Box-Promoter und erzählt, warum der Boxsport so eine große Faszination ausübt. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister