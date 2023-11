In Bad Langensalza haben am Donnerstag 19 Bäume ein ganz besonderes Outfit erhalten. Wie Citymanagerin Sandra Czerniak MDR THÜRINGEN sagte, schmücken Privatpersonen, Seniorenheime, Kindergärten und Schulen die Bäume mit selbst gestrickten Girlanden.

Mit der Aktion "Verflixt & Zugebommelt!" soll die Altstadt Czerniak zufolge in der tristen Jahreszeit ein Stück bunter und lebendiger gestaltet werden. Dekoriert werden unter anderem Bäume am Wiebeckplatz, am Neumarkt, in der Marktstraße und am Töpfermarkt. Gemeinsam mit dem Gartenbauamt werden die gestrickten Girlanden mit einer Hebebühne angebracht.